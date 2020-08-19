لوفرين يعترف باختراق بروتوكول الدوري الإنجليزي من أجل الاحتفال مع الجماهير

اعترف ديان لوفرين، لاعب ليفربول السابق، المتوج مؤخرًا بلقب الدوري الإنجليزي رفقة الريدز، بأنه كسر البروتوكولات الصارمة الخاصة بفيروس كورونا، من أجل الاحتفال مع الجمهور بلقب البريميرليج.

وكشف لوفرين عن خرقه لقواعد فيروس كورونا الصارمة المعمول بها في الدوري الإنجليزي، وتسلل في منتصف الليل للذهاب لملعب أنفيلد والاحتفال باللقب مع قرابة الخمسة الآف مشجع تواجدوا في ملعب الريدز.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» تصريحات لوفرين لموقع «سبورت 24» حيث قال:" لقد فعلت شيئًا لا أعرف إذا كان أحدًا يعلم عنه، بعد المباراة ذهب الكثير من الجماهير للملعب، وكان هناك حفلة كبيرة، وأخبرونا لا تذهبوا للاستاد يا شباب لأنكم ستواجهون مشاكل، ولا يمكننا الحفاظ على سلامتكم".

وأضاف:" قلت لنفسي، الحفلة على وشك الانتهاء، ولا أريد أن أنام، فلا يزال الوقت مبكرًا في منتصف الليل، فقلت لنفسي سأستقل سيارتي وأذهب لآنفيلد، لخوض التجربة".

وأشار:" قدت سيارتي لهناك ولدى مقطع فيديو، وارتديت قناع على وجهي وذهبت إلى هناك، يا إلهي لقد احتفل عشرات الآلاف من الجمهور، وأردت فقط أن أشعر بهذه المشاعر، لأننا لم نحتفل بشكل جيد في الملعب، لقد كان فارغًا، وكنت بحاجة للقيام بذلك، وكنت سعيدًا حقًا لأنني فعلت ذلك، وكانت تجربة جيدة".

وأتم لوفرين حديثه بالإجابة عما إذا كان أحدًا من الجمهور قد رأه، حيث قال:" ربما ثلاثة أشخاص لأنني خلعت قناعي لرؤية هاتفي، في هذه الثانية رأوني ولكنها كانت تجربة رائعة للغاية".