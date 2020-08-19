يُحي العالم في اليوم العالمي للعمل الإنساني، 19 أغسطس، ذكرى قتلى وجرحى العاملين في المجال الإنساني أثناء عملهم، وتكريم جميع العاملين في مجال الإغاثة والصحة المستمرين في تقديم الدعم والحماية للأشخاص الأكثر احتياجًا.

وقالت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي عن هذا اليوم: "يأتي اليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام في الوقت الذي يواصل فيه العالم مكافحة جائحة فيروس كورونا خلال الأشهر الأخيرة، يتغلب عمال الإغاثة على عقبات غير مسبوقة في الوصول لمساعدة الأشخاص في الأزمات الإنسانية في 54 دولة، وكذلك في تسعة بلدان أخرى استدعت الحاجة الإنسانية بسبب كوفيد-19".

تم تحديد اليوم في ذكرى الهجوم بالقنابل في 19 أغسطس 2003 على فندق القناة في مدينة بغداد العراقية والذي أسفر عن مقتل 22 شخصًا، بمن فيهم كبير العاملين في المجال الإنساني في العراق، سيرجيو فييرا دي ميلو.

وفي ضوء هذه المناسبة نستعرض بعض المخاطر التي يتعرض لها الشخص الذي يعمل في هذا المجال.

هل يتعرض عمالة الإغاثة للقتل؟

منذ الثمانينيات، نمى المجال الإنساني بشكل كبير حيث تعتمد الحكومات بشكل أكبر على المنظمات غير الحكومية لتقديم المساعدة أثناء النزاعات طويلة الأمد والكوارث واسعة النطاق، إلى جانب هذا النمو، ارتفعت الهجمات ضد عمال الإغاثة سواء العمال الدوليين أو المحليين، وفق ما جاء في تقرير بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية عام 2019.

وذكر التقرير أنه قبل عام 2000 ، بلغت وفيات الموظفين المحليين 19% من جميع وفيات عمال الإغاثة المبلغ عنها في الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية الدولية.

ووفق الأمم المتحدة في عام 2017 ، قُتل 139 من عمال الإغاثة أثناء قيامهم بعملهم، وتم اختطاف أو إصابة 174 من عمال الإغاثة الآخرين في هجمات خطيرة، ويتأثر ما يقرب من 300 عامل إغاثة بالعنف الخطير كل عام، وشهد نفس العام زيادة بنسبة 30% في الوفيات مقارنة بعام 2016.

- الإرهاق جزء من عملهم

قال أيالا باينز، خبير الصحة النفسية والإرهاق، إن أولئك الذين يلتزمون بقضية إنسانية ما معرضون بشكل خاص لخطر الإرهاق لأن لديهم مُثلًا وتوقعات حول الكيفية التي يجب أن ينظر بها العالم بما في ذلك المنظمة التي يعملون من أجلها ومعها، وغالبًا ما يبحثون عن إحساس بالهدف في عملهم والتوافق بين القيم التي يعتزون بها وتعبيرهم المهني.

وعندما ينتظرون الكمال والتوقعات المرتفعة من منظمة لا توفر ذلك، قد يكون الإرهاق هو النتيجة الطبيعية للأمر، وفق ما جاء في تقرير نشر بموقع "ديفيكس" مؤسسة إعلامية متخصصة في الصحة والتنمية النفسية والاستدامة.

يشير باحثو الإرهاق إلى ستة عوامل رئيسية تساهم في وجوده: حمل العمل الزائد، عدم السيطرة على العمل، مكافآت غير كافية، مشاكل في مكان العمل مثل الفظاظة ونقص الدعم بين الزملاء، الافتقار إلى الإنصاف مثل عدم المساواة في الأجور أو الترقيات والصراع بين القيم الشخصية للفرد ومتطلبات الوظيفة.

ماذا عن الصحة العقلية؟

يوجد تقارير وإحصاءات مختلفة تتناول تلك النقطة، ومنها ما يشير إلى أن عمال الإغاثة والمتطوعون في القطاع الإنساني يواجهون مواقف مؤلمة ثبت أنها تسبب لهم القلق أو الإرهاق أو الإجهاد الثانوي أو الاكتئاب أو اضطراب ما بعد الصدمة، كما يوضح ماثيو سالتمارش، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

بالإضافة إلى أن في بعض الأحيان قد يكون الافتقار إلى الهيكل والدعم بنفس خطورة البيئات القاسية التي يواجهها هؤلاء العمال، حسبما جاء في تقرير نشر لموقع "دويتش فيلا" عام 2018.

وجد تقرير أجرته مؤسسة أنتاريس عام 2013، أن 30٪ من عمال الإغاثة عانوا من اضطراب ما بعد الصدمة، مقارنة بـ 11٪ من قدامى المحاربين الأمريكيين الذين شاركوا في الحرب في أفغانستان وفقًا لوزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية.

وفي دراسة أجريت عام 2018 عن "تحليل لضغوط عمال الإغاثة واستراتيجيات المواجهة: أبعاد العمل والنفسية ونمط الحياة والأبعاد الاجتماعية"، وقام بإجرائها كينيث بيكنهام، أستاذ علم النفس الإكلينيكي في كلية علم النفس بجامعة كوينزلاند الإسترالية، تناولت أشكال الضغوط النفسية التي تواجه العاملين، ووجدت أن اضطرابات ما بعد الصدمة والإجهاد والقلق والتوتر وعلامات أخرى من الأشياء الشائعة بينهم.

أشارت الدراسة إلى أن الإجهاد والضغوط النفسية يقللان من فعالية عمل عمال الإغاثة ويعيق بشكل أساسي قدرتهم على تقديم الخدمات لمساعدة المستفيدين، وبالتالي يجب على القطاع الأوسع والجهات المانحة على وجه التحديد، دعم الصحة النفسية لهم من أجل تعزيز تقديم المساعدة بشكل فعال.