منظمة أطباء بلا حدود تنتقد حالة دور المسنين الإسبانية

أدانت منظمة أطباء بلا حدود الطبية غير الحكومية، بشدة الظروف السائدة في دور رعاية المسنين في إسبانيا، وسط ارتفاع جديد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت المنظمة، في تقرير أعدته، إن المنشآت بحاجة ماسة إلى فرض تدابير سلامة لحماية السكان المسنين، ومنع ارتفاع آخر في الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا شبيهة بتلك التي شوهدت في هذه المؤسسات في بداية الجائحة.

وأضاف التقرير: "يجب أن يكون كبار السن في قلب الاستجابة لكوفيد- 19 لضمان حقهم في تلقي علاج محدد وعاجل وكريم، بما في ذلك المساعدة في مراكز الرعاية الأولية والإحالات إلى المستشفيات".

وأوضح أن دور المسنين وعمالها يفتقرون إلى الموارد والبنية التحتية والتدريب والمسئولية عن الرعاية الطبية، ولا توجد استجابة فورية وكافية لإنقاذ الأرواح بالتنسيق مع خدمات الرعاية والخدمات الصحية".

ووفقًا لوزارة الصحة الإسبانية، توفي 27359 من بين نزلاء أكثر من 5000 دار مسنين نتيجة للإصابة بكورونا من أبريل وحتى يونيو.