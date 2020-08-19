 رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني: جائحة كورونا كسرت حاجز الخوف من التعلم عن بعد - بوابة الشروق
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رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني: جائحة كورونا كسرت حاجز الخوف من التعلم عن بعد

رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني
رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني
محمد حليم
نشر في: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 5:21 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 5:21 ص

قال الدكتور هشام عبدالسلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، إن الجامعة أسست في عام 2008، واعتمدت كجامعة أهلية من قبل الرئيس السيسي منذ عامين.

وتابع في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، مساء الثلاثاء، الجامعة بها ثلاث كليات "حاسبات وتكنولوجيا المعلومات، نظم الإدارة، ودراسات تربوية".

وأشار إلى أن الجامعة تتواصل مع الطلاب عن طريق الفيديو كونفرانس، والدراسة بنظام الفصول الافتراضية، بجانب تقديم المادة العلمية إلكترونيا ليعتمد الطالب على الدراسة وحده.

وأضاف «عبد السلام» أنه يتم تقديم خدمة جيدة بمصاريف تأتي في متناول الطالب، مؤكدًا أن الجامعة لها مراكز في مختلف الجامعات الحكومية وبها 2000 طالبًا.

وذكر أن جائحة كورونا ساعدت على الإقبال نحو التعلم الإلكتروني، وهو ما ساعد في زيادة معدلات التقدم للجامعة.

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