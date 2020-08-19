كوريا الجنوبية: مخاوف من أن يؤدي تفشي كورونا إلى موجة جديدة بالبلاد

قالت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إنها قد تواجه انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى البلاد، داعية الشعب إلى التعاون في مكافحة الفيروس.

وذكر نائب وزير الصحة كيم كانج- ليب، في مؤتمر صحفي دوري اليوم: "نواجه منعطفا حرجا، حيث قد يؤدي تفشي المرض في منطقة العاصمة سول إلى موجة جديدة على مستوى البلاد"، وفقا لوكالة أباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال نائب الوزير كيم إن الحكومة تبذل جهودا شاملة لوقف انتشار العدوى، لكن التتبع والعزل الصحي ليسا كافيين للسيطرة على الانتشار الحالي.

وأضاف أن هذا الأسبوع سيكون نقطة تحول مهمة في تحديد ما إذا كان الفيروس سينتشر على مستوى البلاد أم لا.

ودعا سكان العاصمة وضواحيها إلى الإلتزام بإرشادات المستوى الثاني من نظام التباعد الاجتماعي.

وأكد الوزير الكوري الجنوبي أنه في العاصمة وضواحيها، قد يتم انتقال العدوى في أي وقت وفي أي مكان، داعيا السكان إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا في مناسبات محدودة مثل الذهاب إلى العمل وشراء الضروريات اليومية وزيارة المستشفيات خلال الأسبوعين المقبلين.