رئيس جامعة حلوان: الجامعات الحكومية بدأت تأخذ خطوات جادة نحو التطوير

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن المنظومة التعليمية شهدت تطورًا ليس فقط على مستوى التعليم الحكومي، بل أيضًا على مستوى التعليم الأهلي والخاص.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «لقمة عيش»، المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس الثلاثاء، أن الجامعات الحكومية بدأت تأخذ خطوات جادة نحو التطوير، مشيرًا إلى دخول 19 جامعة ضمن التصنيف العالمي للجامعات.

وأكد ضرورة أن تضاهي التخصصات المستحدثة سوق العمل، مع تقليل عدد الطلاب في الكليات التقليدية، مشيرًا إلى استحداث جامعة حلوان كليتي فنون الموضة وعلوم التغذية.

وتابع أنه بحلول عام 2030 ستختفي بعض الوظائف، قائلًا: «لو بدأنا من النهاردة في المجالات التي تضاهي سوق العمل هنخرج ما يقارب من 4 دفعات حتى 2030».

وأكد أن التحدي الذي واجه العملية التعليمية هو القدة على استكمال الامتحانات خلال جائحة كورونا، والذي أثبت قدرة المنظومة التعليمة في مصر.