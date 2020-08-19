محمد صبحي عن سعاد نصر: «رحيلك أشعرني باليتم»

أكد الفنان القدير محمد صبحى، أن وفاة الفنانة سعاد نصر، جعله يشعر باليُتم الفنى والإنسانى، حيث قال عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "عندما رحلت سعاد شعرت باليُتم الفنى والإنسانى، كما لو كان جناحى الثانى اتكسر".



والفنانة سعاد نصر تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1975. وشاركت في بداية مشوارها الفني في عدة أفلام منها (شقة وسط البلد) عام 1975.



تنوعت أدوارها ما بين سينما وتلفزيون حيث لها رصيد حافل بالأعمال التلفزيونة منها مسلسل (السمان والخريف) عام 1978 و(أيها الحب لا تهجرني) في العام نفسه.



شاركت في فيلم المخرج الكبير يوسف شاهين (حدوتة مصرية) عام 1982، وفي العام ذاته شاركت في فيلمي (الغيرة القاتلة) و(عنئوب الدم).



قامت بدور نجوى الراقصة في فيلم (بيت القاضي) عام 1984 وفي العام التالي شاركت في فيلم (هنا القاهرة).



أبدعت في المسرح بعد مشاركتها الفنان محمد صبحي مسرحية (الهمجي) عام 1985 وبعد ذلك شاركت في مسرحية (عائلة ونيس)، وحقق دورها في أجزاء مسلسل "يوميات ونيس" نجاحا جماهيريا منقطع النظير.



عملت من جديد مع المخرج يوسف شاهين في فيلم (إسكندرية نيويورك) عام 2004 وبعدها شاركت في فيلم (الحياة منتهى اللذة) عام 2005.



قامت بعملية شفط دهون ولكن نتيجة جرعة تخدير زائدة دخلت في غيبوبة لمدة عام وبعدها فارقت الحياة يوم 5 يناير 2007 تاركة ورائها ميراث من الأعمال الفنية بلغ 106 عمل.