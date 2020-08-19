مديرية التموين بالدقهلية: حق المواطن في رغيف الخبز محفوظ بموجب تعليمات رئاسية

قال السيد دايرة، مدير مديرية التموين في محافظة الدقهلية، إن حق المواطن في رغيف الخبز محفوظ ومكفول بموجب تعليمات رئاسية، مؤكدًا توصيل الدعم للمستحقين.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» المُذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة توفر رغيف الخبز بمواصفات وجودة عالية بسعر خمسة قروش، منوهًا بأن تعديل التكلفة جاء بناء على طلب من أصحاب المخابز.

وذكر أن الهدف الأساسي لمنظومة التموين الجديدة يتمثل في التوازن بين المنتج والمستهلك، على أن تحفظ للمواطن حقه، مضيفًا أن قطر الرغيف لا يقل عن 18 سم ووزنه 90 جرامًا.

وأشار إلى أن الوزارة لديها غرف عمليات لتلقي شكاوى المواطنين، مشيرًا إلى أن رقم تلقي الشكاوى الخاص بمحافظة الدقهلية «2242966».

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس الاثنين، قرارًا بشأن تثبيت سعر رغيف العيش للمواطن عند 5 قروش لمستحق الدعم مع تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جرامًا.