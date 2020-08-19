تصاعد المخاوف في كولومبيا وانتشار الرعب بسبب عنف الجماعات المسلحة

تصاعدت المخاوف في كولومبيا اليوم الأربعاء بسبب سلسلة من المذابح المنسوبة إلى الجماعات المسلحة، والتي سببت مزيدا من الرعب في البلاد.



وقتل ثلاثة شبان، على الأقل، من السكان الأصليين في محمية ببلدية ريكورتي بمقاطعة نارينو جنوب غربي كولومبيا، حسبما أكد ممثل الادعاء المحلي خايمي كايسيدو لقناة "آر سي إن".



وتردد أن ناشطا في مجال البيئة في فيلاكارميلو بالقرب من مدينة كالي، ويدعى "خايمي مونج هامان"، قد تعرض لهجوم والقتل أثناء قيادته سيارته إلى منزله في وقت متأخر أمس الثلاثاء.



وأنهى اتفاق السلام بين الحكومة الكولومبية وحركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) عام 2016 رسميا صراعا استمر 52 عاما وساهم في تراجع جرائم القتل.



ولا يزال المنشقين عن حركة فارك وجماعة جيش التحرير الوطني وجماعات شبه عسكرية وعصابات إجرامية يسعون للسيطرة على الأراضي لتتمكن من تهريب الكوكايين والمعادن بشكل غير قانوني.



وقالت منظمة "إندباز" غير الحكومية، والتي ترصد جرائم القتل، أمس الثلاثاء إن مثل هذه الجماعات "تنشر الرعب في نحو 200 بلدية".



وتأتي هذه التطورات في أعقاب مقتل ثمانية شباب في حفل أقيم في نارينو خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. وتم العثور يوم الثلاثاء قبل الماضي على جثث خمسة شباب تحمل آثار تعذيب في مدينة كالي.



وقبل أيام قليلة، قتل تلميذان بالرصاص أثناء توجههما إلى المدرسة في نارينو.



ووثقت الأمم المتحدة أكثر من 30 مذبحة في كولومبيا حتى الآن هذا العام.