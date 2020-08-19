قالت إيزيس محمود، مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، إن المجتمع المصري شهد نقلة نوعية في التعامل مع قضايا العنف ضد النساء.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المُذاع عبر فضائية «النهار»، مساء اليوم الثلاثاء، أن المجلس يبذل جهودًا متواصلة لمواجهة ظاهرة التحرش، قائلة: «نسعي للوصول لشارع آمن للمرأة المصرية».

وأشارت إلى أن المرأة ليست الوحيدة التي تتعرض للتحرش بل أنه يمُارس ضد الأطفال أيضًا، فضلًا عن ظهور أشكال مختلفة منه كالتحرش من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الذي انتشر مؤخرا.

وأكدت أن السوشيال ميديا أصبحت مناخًا يدعم ممارسة التحرش والتنمر، مضيفة أن الدولة بحاجة لأن تكون مواقع التواصل بمثابة مناخ آمن.

وتابعت أن فكرة الوصول للشارع الأمن تحتاج لتعاون من الجهات المحتلفة، مؤكدة أن المجلس يقوم بدوره من خلال توعية المرأة والمجتمع.

وذكرت أن العنف ضد المرأة غالبًا ما يكون سببه الفقر المالي والثقافي، موضحة أن الكثير من الفتايات حصلن على حقوقهن من خلال مساعدة مكتب الشكاوى.