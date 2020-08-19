 بالفيديو.. لحظة استهداف موقع وسط غزة بقصف إسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بالفيديو.. لحظة استهداف موقع وسط غزة بقصف إسرائيلي

نور رشوان
نشر في: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 11:31 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 11:31 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأربعاء، مقطع فيديو يرصد لحظة استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي، لموقع تابع للمقاومة الفلسطينية بوسط غزة.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان جيش الاحتلال، إطلاق صاروخ من داخل غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.


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