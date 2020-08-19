سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأربعاء، مقطع فيديو يرصد لحظة استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي، لموقع تابع للمقاومة الفلسطينية بوسط غزة.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان جيش الاحتلال، إطلاق صاروخ من داخل غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.