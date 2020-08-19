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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأربعاء، مقطع فيديو يرصد لحظة استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي، لموقع تابع للمقاومة الفلسطينية بوسط غزة.
جاء ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان جيش الاحتلال، إطلاق صاروخ من داخل غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.