هولندا: عدم مشاركة أكثر من 6 أشخاص في الحفلات المنزلية

أوصى رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، مساء اليوم الثلاثاء، بعدم إقامة الحفلات الكبيرة في المنازل؛ وذلك بسبب ارتفاع أعداد حالات الإصابة الجديدة بكورونا.

وقال "روته" إنه لا ينبغي أن يزيد عدد المشاركين في هذه الحفلات عن ستة أشخاص بحد أقصى، موضحًا أن حفلات عيد الميلاد أو حفلات الزفاف أو حفلات الشراب مع الجيران، كانت المناسبات التي وقعت فيها أغلب الإصابات.

وأضاف "نحن نقدم لكل واحد النصيحة الملحة للغاية لا تقيموا احتفالات في المنزل بمجموعات كبيرة".

ونصحت الحكومة الهولندية، بدلًا من ذلك، بالاحتفال في مجموعات في المطاعم التي يمكن فيها الحفاظ على مسافة التباعد المكاني بـ1.5 متر، وقال "لا مخالطات بدنية ولا لرقصة البولونيز ولتتم التهنئة عن بُعْد".

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا، وصلت في هولندا إلى نحو 400 حالة في الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى قرابة 63 ألف شخصًا حتى الآن، فيما وصل عدد حالات الوفيات بالفيروس إلى نحو 6100 شخص.