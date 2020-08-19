ارتفاع حصيلة ضحايا هجمات صاروخية على كابول إلى 19 قتيلا وجريحا

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث الهجمات الصاروخية التي استهدفت العاصمة الأفغانية، كابول، أمس إلى ثلاثة قتلى و16 مصابًا، من بينهم ستة مدنيين.



وقالت وزارة الداخلية الأفغانية -في بيان أوردته قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأربعاء- إن من بين الضحايا القتلى موظفان حكوميان، ومن بين الضحايا المصابين أطفال.



ولم تعلن أي جهة مسئوليتها -حتى الآن- عن ارتكاب الحادث الذي بدأ بعد وضع الرئيس الأفغاني، أشرف غاني، أمس إكليلًا من الزهور على نصب "مئذنة الاستقلال" بمبنى وزارة الدفاع؛ احتفالًا بالذكرى السنوية الـ101 لعيد الاستقلال في أفغانستان.



تجدر الإشارة إلى أنه قد أُطلق ما لا يقل عن 14 صاروخًا في العاصمة كابول، أمس الثلاثاء، من بينهم 8 صواريخ أطلقوا من منطقة (بي دي 16) فيما أطلق 6 آخرين من منطقة (بي دي17) من خلال استخدام مركبات نقل.