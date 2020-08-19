البابا فرنسيس: يجب أن يتاح لقاح فيروس كورونا للجميع وليس الأغنياء فقط

خصص قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان كلمته الأسبوعية التي ألقاها أمس الأربعاء، من مكتبه في القصر الرسولي بالفاتيكان، للحديث عن سباق العالم لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا.

وقال البابا، إن الوباء كشف عن محنة الفقراء والتفاوت الكبير الذي يسود في العالم، والفيروس، الذي لا يميز بين الأشخاص، قد وجد في مساره المدمر، تفاوتات كبيرة وتمييزا، على حد قوله.

وأضاف، إن الخيار التفضيلي للفقراء، هو الضرورة الأخلاقية والاجتماعية التي تعطينا الدفع لكي نفكّر ونرسم اقتصادًا يكون محوره الأشخاص ولاسيما الأشد فقرًا، ويشجّعنا أيضًا لكي نخطّط لعلاج الفيروسات مفضلين من هم بأمس الحاجة له، وكم سيكون الأمر تعيسًا إن أُعطيت الأولوية في لقاح فيروس الكورونا للأغنياء، لذا يتعين أن يكون لقاح فيروس كورونا متاحًا للجميع خاصة الفقراء.

وذكر، وقد جعل الفيروس العالم كله يركع على ركبتيه، لكننا قبل علاجه يجب أن نعالج فيروسًا كبيرًا، ألا وهو الظلم الاجتماعي، وعدم تكافؤ الفرص، والتهميش، وغياب الحماية للأشد ضعفًا، حسب قوله.

وأكد: «جميعنا قلقون بسبب التبعات الاجتماعية للوباء، وكثيرون يريدون العودة إلى الحياة الطبيعية واستعادة النشاطات الاقتصادية بالتأكيد، ولكن لا يجب لهذه الحياة الطبيعية أن تتضمن أيضًا الظلم الاجتماعي وتدهور البيئة، لدينا الفرصة اليوم لنبني شيئا مختلفا، على سبيل المثال يمكننا أن ننمي اقتصاد تنمية متكاملة للفقراء وليس اقتصاد مساعدة»، حسبما ذكر.