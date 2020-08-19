أصدرت شركة الكهرباء بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بيانًا يفيد بفصل التيار الكهربائي غدا الخميس، عن بعض المناطق بمدينة الطور؛ لإجراء الصيانة الدورية لمحولات شبكة الكهرباء بالمدينة.



وقال أحمد عبد العظيم رئيس مدينة الطور، إنه سيجري فصل التيار الكهربائي عن منطقة السلام بالكامل، و محطة بزنين وطنية، ومحطة الصرف، و كمين الساحل، و صرف صحي مصر للبترول، ومستودع الغاز، و الاستاد الرياضي.



وأوضح أن أعمال الصيانة ستستمر لأكثر من خمس ساعات، خلال الفترة من الساعة 9.5 صباحًا وحتى الساعة 3.5 ظهرًا، وسيجري فصل التيار الكهربائي بنظام التتابع لتقليل فترات الانقطاع.



وأهاب رئيس المدينة بالمواطنين، بضرورة فصل الأجهزة الكهربية في هذه التوقيتات، لحين استقرار عودة التيار الكهربائي.