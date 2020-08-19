ترامب يواصل الهجوم على التصويت عبر البريد

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، هجومه على توسيع نطاق استخدام البريد في عمليات الاقتراع قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

وغرد ترامب عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "إذا كان بإمكانك الاحتجاج بحضورك شخصيا، فيمكنك التصويت كذلك بحضورك شخصيا!".

وبدا الرئيس وكأنه يلمح إلى الاحتجاجات الحاشدة المنتشرة في أنحاء البلاد ضد الظلم العنصري ووحشية الشرطة خلال الصيف، والتي شهدت تجمعات حاشدة رغم المخاطر الصحية وسط جائحة فيروس كورونا.

ودفع ترامب بأن بطاقات الاقتراع عبر البريد عرضة للتزوير من قبل الناخبين، على الرغم من عدم وجود دليل واضح يدعم هذه الفكرة.

وأصبحت هذه الفكرة نقطة خلاف في الفترة التي تسبق تشرين ثان/نوفمبر، حيث من المتوقع أن يدلي العديد من الناخبين الأمريكيين بأصواتهم عبر البريد بدلاً من الذهاب إلى مركز الاقتراع بسبب مخاوف بشأن عدوى فيروس كورونا.

ويرى النقاد أن جهود الرئيس ترامب، الجمهوري، لعرقلة توسيع عمليات التصويت عبر البريد، هي وسيلة لمنع الناخبين عن التصويت، في الوقت الذي يأتي فيه ترامب في استطلاعات الرأي خلف المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن.