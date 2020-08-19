اليونان تفرض قواعد جديدة على منطقتين سياحيتين لارتفاع إصابات كورونا

فرضت السلطات اليونانية، اليوم الأربعاء، مجموعة من القواعد الجديدة على سياح جزيرة ميكونوس الواقعة ببحر أيجة والمنطقة الشمالية من هالكيديكي عقب ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وستدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، يوم الجمعة، ولمدة 10 أيام على الأقل.



وأصبحت من المحظور الأن الحفلات والأسواق المفتوحة والمراسم الدينية في المناطق المتضررة، في حين أنه لن يتم السماح للمطاعم بجلوس أكثر من أربعة أشخاص على طاولة واحدة إلا إذا كانوا من نفس الأسرة.



وبموجب الإجراءات، سوف تصير الكمامات إلزامية في الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة.



وبحسب المجلس الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، سجلت اليونان 4ر24 حالة لكل مئة ألف ساكن على مدار 14 يوما، أي أقل بقليل من المؤشر الأوروبي الخاص بتسجيل 25 حالة لكي تكون الدولة آمنة.