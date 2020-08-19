خريجي الأزهر تدين حادث الدهس الإرهابي في ألمانيا واحتجاز المئات في نيجيريا

أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر حادث الدهس الإرهابي الذي وقع أمس في ألمانيا، مما أسفر عن إصابة العديد من الأبرياء، وكذلك الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم في نيجيريا، حيث احتجز مسلحون مئات المدنيين رهائن في مدينة نيجيرية.



وقالت المنظمة – في بيان اليوم الاربعاء - إن ما تقوم به جماعات التطرف والإرهاب من اعتداء على الأنفس المعصومة من أكبر الكبائر عند الله تعالى، حيث حرم سبحانه في كتابه قتل النفس، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية توعدت من يسفك الدماء أو يعتدي على الأموال أو يروع الآمنين بأشد العقاب في الدنيا وفي الآخرة، واعتبرته باغيا محاربا لله ورسوله، وأوجبت عليه حدا دنيويا إلى جانب العقاب الأخروي.



ولفتت إلى أن من يؤوي الإرهابيين أو يتستر عليهم ويوفر لهم الحماية فهو مشارك لهم في الجرم.

وأكدت المنظمة دعمها لأصحاب الرأي والقرار في العالم في حربهم ضد الإرهاب، داعية العالم كله إلى الاصطفاف في تلك الحرب المشروعة لإنقاذ الإنسانية من هذا الإجرام الأسود.



كما تقدمت المنظمة في ختام بيانها بخالص المواساة لأسر الضحايا، سائلة الله تعالى لهم الشفاء العاجل، وأن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.