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سنغافورة تسجل 93 حالة إصابة جديدة بكورونا


نشر في: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 11:44 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 11:44 ص

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الأربعاء، تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 56 ألفًا و31 حالة.

ونقلت صحيفة "توداي" السنغافورية، على موقعها الإلكتروني عن الوزارة، أنه من بين الإصابات الجديدة، حالتين من المجتمع المحلي وست حالات وافدة من الخارج أما الإصابات الأخرى فهي لعاملين مهاجرين يقيمون في سكن العمال الأجانب.

وقد استقرت حصيلة الوفيات بسبب المرض عند 27 حالة، بينما توفي 15 شخصا ثبتت إصابتهم بالكورونا لأسباب أخرى في حين تعافى حتى الآن 52533 مريضًا من الفيروس.

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