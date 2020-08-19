الخارجية الأمريكية ترحب بإدانة «حزب الله» في جريمة اغتيال الحريري

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية، بإدانة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في (لاهاي) العضو في حزب الله سليم عياش في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وذكر بيان الخارجية الأمريكية، وفقا لقناة (الحرة الأمريكية) اليوم الأربعاء، أن "إدانة عياش تسهم في تأكيد ما بات العالم يدركه أكثر فأكثر، وهو أن حزب الله وأعضاءه لا يدافعون عن لبنان كما يدعون، بل يشكلون منظمة إرهابية هدفها تنفيذ الأجندة الطائفية الخبيثة لإيران".

وأضاف البيان "أنه بالرغم من أن عياش لا يزال طليقًا إلا أن قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يؤكد أهمية إحقاق العدالة ووضع حد للإفلات من العقاب، وهو ما يعد إلزاميا لضمان الأمن والاستقرار والسيادة في لبنان".

يذكر أن المحكمة الدولية في (لاهاي) أدانت أمس الثلاثاء سليم عياش البالغ 56 عامًا بصفته شريكًا في ارتكاب عمل إرهابي باستخدام مادة متفجرة، وقتل رفيق الحريري عمدا، وقتل 21 شخصًا غيره، ومحاولة قتل 226 شخصًا، وهم الجرحى الذين أصيبوا في الانفجار المروع الذي وقع في 14 فبراير 2005.