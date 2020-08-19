ننشر أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ عن المقاعد الفردية لـ«مستقبل وطن»

حصلت «الشروق» على أسماء الفائزين عن المقاعد الفردية في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن والبالغ عددهم 68 مرشحًا فائزًا.

وتنشر «الشروق» الأسماء:

عن محافظة القاهرة:

1 - عبدالحي عبيد.

2 - جمال أبو الفتوح.

3 - أحمد صبور.

4 - محمد المنزلاوي.

5 - خالد مصطفى.

6 - ياسر زكي.

7 - رأفت العمدة.

8 - أحمد سمير.

الجيزة:

9 - عادل ناصر.

10 - عصام هلال.

11 - أحمد قطب.

12 - عمر زايد.

13 - أحمد دياب.

14 - محيي حافظ.

15 - عمرو عكاشة.

القليوبية:

16 - سيد حجازي.

17 - سمير البيومي.

18 - مصطفى الطرباني.

19 - نصيف العفيفي.

20 - مصطفى النفيلي.

الدقهلية:

21 - طارق عبدالهادي.

22 - ثروت فتح الباب.

23 - محمدعبدالمعطي.

24 - رضا الشافعي.

25 - عبده أبو عايشة.

26 - جمال عبدالظاهر.

المنوفية:

27 - علاء طاحون.

الغربية:

28 - عمرو السعيد فهمي.

29 - إيهاب فؤاد.

30 - أحمد علي حماد.

31 - محمودعبدالله.

كفر الشيخ:

32 - حسن قنديل البحيري.

الفيوم:

33 - وليد هويدي.

34 - عمرو أبو السعود.

35 - حاتم المليجي.

بني سويف:

36 - أحمد محسن.

37 - محمدعبدالفضيل.

المنيا:

38 - زين العابدين الإطناوي.

39 - طارق حسن محمد.

40 - أشرف حسين عشيري.

41 - معتز صفوت أبو زيد.

42 - محمد عبدالحفيظ صالح.

أسيوط:

43 - مجدي سليم.

الوادي الجديد:

44 - محمد علي عبدالغني.

الشرقية:

45 - محمد الطالحي.

46 - أحمد شاهين.

47 - أحمد الطاروطي.

48 - نور هاشم.

49 - محمد سليم عطية.

50 - عبدالمجيد الأشقر.

51 - عمرو التونسي.

دمياط:

52 - وليد صلاح التمامي.

شمال سيناء:

53 - سالم العكش.

جنوب سيناء:

54 - علي عطوة مضعان

الإسكندرية:

55 - علاء جاد.

56 - سعدعبدالمولي

57 - سامح الشيمي.

58 - سيد جمعة.

59 - محمد حمزة.

60 - نشأت متري.

البحيرة:

61 - أحمد قرقورة

62 - محمد سعد الشلمة

63 - محمد البنا

64 - عادل الطنيخي

65 - عيد بلبلع

66 - أمين الصيرفي

67 - سيد القفاص

السويس:

68 - سيد عبده حامد.