سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعتزم الحزب الديمقراطي الأمريكي أن يرشح رسميا كامالا هاريس لمنصب نائب الرئيس في الليلة الثالثة من مؤتمره اليوم الأربعاء، الذي سوف يلقي فيه كلمة أيضا الرئيس السابق باراك أوباما.

وسوف تدخل هاريس التاريخ بوصفها أول امراء سمراء وأول أمريكية اسيوية تقبل الترشيح لمنصب نائب الرئيس من جانب حزب أمريكي كبير.

وسوف تلقي السيناتور عن ولاية كاليفورنيا البالغة 55 عاما تصريحات في ولاية ديلاوير مسقط رأس جو بايدن مرشح الحزب لمنصب الرئيس الأمريكي، ومن الولاية سوف يلقي خطاب قبول ترشيحه غد الخميس.

ويأتي هذا بعدما أصبح بايدن /77 عاما/ رسميا أمس الخميس المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي لينافس الرئيس دونالد ترامب في انتخابات تجرى في تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

ويقام المؤتمر ومدته أربعة أيام عبر تقنية الفيديو كونفرانس على الأغلب كإجراء احترازي وسط جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يلقي أوباما وهو أول رئيس أسود للولايات المتحدة، كلمة تأييد لنائبه السابق مساء اليوم.

وألقت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة، ميشيل أوباما، كلمة لاذعة أمس الثلاثاء في الليلة الافتتاحية للمؤتمر ضد ترامب، واصفة إدارته بـ"الفوضى والانقسام والافتقار التام والمطلق للتعاطف".

وتظهر استطلاعات الرأي تقدم بايدن على ترامب على المستوى الوطني وسط غضب بشأن تصديه للجائحة، رغم أن المنافسة الرئيسية سوف تكون في الولايات التي يعد تصويتها حاسما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.