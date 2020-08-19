مستشار الحكومة: 61 ألف موظفا سينتقلون للعمل من العاصمة الإدارية

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، إن خطة العمل من العاصمة الإدارية، ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر أو من مباني قديمة إلى حديثة.

وأضاف محمود، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، مساء اليوم الثلاثاء، أن قرار الانتقال للعاصمة الإدارية نهدف من خلاله لتغيير ثقافة العمل الحكومي، موضحًا أن 61 ألف موظف سينتقلون للعمل من هناك.

وأوضح أن قرار الانتقال يعتمد على إعادة هيكلة المؤسسات، وتدريب العاملين على استخدام تكنولوجيا المعلومات، مضيفًا: نعمل على أن يكون نظام العمل في العاصمة الإدارية بلا ورق.

وأكد أنه لن يتضرر أي موظف من خطة الانتقال، موضحة أن المرحلة الأولى تشمل مجلس الوزراء والنواب وعدد 9 وزارت.

وتابع أنه تم دمج عددًا من الهيئات مع بعضها تحت مظلة واحدة، قائلًا: «وزارة السياحة والآثار تشمل صندوق لآثار النوبة، وصندوق لدعم السياحة وآخر لدعم الآثار، عملنا على دمجهم تحت هيئة الآثار».