نائب المستشارة الألمانية يطالب باستقالة لوكاشينكو

أعرب أولاف شولتس، نائب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، عن تأييده لتغيير السلطة في بيلاروس.



وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة غدا الخميس، قال وزير المالية الألماني: "فقد الحاكم الحالي الكسندر لوكاشينكو كامل شرعيته، وعليه أن يتنحى".



وأضاف مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار في انتخابات 2021، إن الحركة الديمقراطية تسعى إلى أن " يكون لها علاقات جيدة وودية مع روسيا والاتحاد الأوروبي"، مطالبا بأن يبقى هذا في اعتبار الاتحاد الأوروبي بشكل دائم.



وتابع شولتس:" علينا أن ندعم عملية تحرير الذات لمواطني بيلاروس بشكل فعال، والأمر لا يتعلق بخلق مناطق نفوذ جديدة".



من جانبه، طالب حزب الخضر بعقد جلسة طارئة للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان لبحث تطورات الأحداث في مينسك.



وقال مانويل زاراتسين، خبير شرق أوروبا بحزب الخضر، إن " النقاش بشأن التعامل مع بيلاروس مسألة تخص البرلمان الألماني أيضا، وعلى أية حال، تتولى ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، ومن ثم فإنها تضطلع بمسؤولية خاصة".



وعاب زاراتسين على القمة الطارئة لزعماء الاتحاد الأوروبي بشأن بيلاروس والتي عُقِدَتْ اليوم الأربعاء، أنها لم تؤد إلى موقف واضح بصورة كافية.



وأضاف زاراتسين:" لا يمكن أن يكون هناك مزيد من الانفتاح مع هذا الديكتاتور لوكاشينكو"، وطالب بعدم تعزيز العلاقات مع بيلاروس إلا بعد إجراء انتخابات جديدة عادلة وحرة.