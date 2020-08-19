اليابان تسجل 1068 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت اليابان، اليوم الأربعاء، 1068 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت محافظة أوساكا حالات أكثر من طوكيو لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.

وسجلت أوساكا اليوم حصيلة إصابات بلغت 187 حالة ، وهي الحصيلة الأكبر بين محافظات البلاد الـ47، في حين سجلت طوكيو 186 إصابة، وذلك فيما تواصل المناطق الحضرية في البلاد تسجيل أعدادًا كبيرة من الإصابات بكوفيد-19، بحسب وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.

كما سجلت محافظة فوكوكا 102 إصابة جديدة، تليها محافظة كاناجاوا بـ 95 إصابة، وأوكيناوا بـ 71 إصابة، وسيتاما بـ 62 إصابة.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة على مستوى البلاد إلى أكثر من 59 ألفا و400 إصابة، بما في ذلك حوالي 700 إصابة من السفينة السياحية "دايموند برنسيس" التي تم عزلها قبالة يوكوهاما في فبراير الماضي، فيما يبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى الآن 1161 حالة وفاة.