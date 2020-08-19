 ماكرون يحث روسيا على دعم الهدوء والحوار في بيلاروس - بوابة الشروق
الأربعاء 19 أغسطس 2020 5:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

ماكرون يحث روسيا على دعم الهدوء والحوار في بيلاروس

ماكرون
ماكرون
(د ب ا)
نشر في: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 5:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 5:09 م
حث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون روسيا على دعم الهدوء والحوار في بيلاروس، طبقا لما ذكره قصر "الإليزيه" حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاربعاء.

وكان الكرملين يراهن قبل الانتخابات على قدرة رئيس بيلاروس، الكسندر لوكاشينكو على تمديد حكمه لولاية سادسة، بينما سيصبح أيضا اكثر اعتمادا على روسيا، حيث أن أساليبه الصارمة أبعدت الغرب عنه وجعلته عرضة لمطالب موسكو باندماج سياسي واقتصادي أكثر صرامة.

وسعت المعارضة أيضا لطمأنة روسيا بشأن العلاقات المستقبلية، حيث استمرت الإضرابات في مختلف أنحاء البلاد في الكثير من الشركات الحكومية ضد حكم لوكاشينكو.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك