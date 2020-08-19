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استقالة وزير الصحة البولندي وسط فضيحة بشأن التعامل مع وباء كورونا

وزير الصحة البولندى
وزير الصحة البولندى
د ب أ
نشر في: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 6:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 6:46 ص

قدم اليوم الثلاثاء وزير الصحة البولندي لوكاش شوموفسكى استقالته من منصبه، وسط مزاعم فساد مرتبطة بشراء أدوية ومعدات طبية خاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد – 19.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أن وزير الصحة لوكاش شوموفسكى قدم استقالته في أعقاب تقارير لوسائل الإعلام المحلية وتحقيقات أجراها نواب بالمعارضة في مشتريات قامت بها وزارته .

ونقلت الوكالة عن الوزير قوله في تصريحات للصحفيين في وارسو " المناقشات حول مغادرتي للحكومة كانت مستمرة منذ شهور ، لكنني كنت قد اتفقت مع رئيس الوزراء على إنهاء العمل في بعض الأمور " قبل الاستقالة اليوم الثلاثاء .

وأضاف في تصريحاته أنه سيعود إلى عمله كطبيب متخصص في أمراض القلب .

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