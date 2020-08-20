أوقاف مطروح: فتح 450 مسجدا لإداء صلاة الجمعة حسب الإجراءات الاحترازية

قال الشيخ حسن عبد البصير مدير مديرية أوقاف مطروح، إنه تقرر فتح ٤٥٠ مسجدا لأداء صلاة الجمعة نهاية شهر أغسطس الجاري، حسب الإجراءات والضوابط والشروط الاحترازية التي أقرتها الوزارة، لمنع انتشار وانتقال عدوي فيروس كورونا الوبائي.

وأوضح مدير أوقاف مطروح، أنه تقرر تشغيل جميع المساجد التي يوجد بها أئمة ومقيمين شعائر معينين بالوزارة أو المتعاقد معهم، وذلك من إجمالي عدد ١٣٥٠ مسجدا تابعا لوزارة الأوقاف منتشرين في المراكز الثمانية بالمحافظة.

وأشار إلى أنه بداية من غدا الخميس، سيتم عقد اجتماعات تنسيقية مع مديري المديريات وأئمة المساجد، استعدادا لإعادة فتح المساجد أمام المصلين لإداء صلاة جماعة ظهر الجمعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.