زلماي خليل زاد: الاتفاق السياسي هو الطريق لإنهاء الحرب في أفغانستان

أكد مبعوث السلام الأمريكي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد، أنه يجب على القادة الأفغان أن يضعوا بلادهم في المقام الأول وأن يتعلموا من أخطاء الماضي ويتوصلوا إلى اتفاق سياسي، وذلك في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال خليل زاد -حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأربعاء- إن الاتفاق السياسي هو الطريق لإنهاء الحرب في أفغانستان والتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وذلك في تغريدته التي نشرها بمناسبة عيد استقلال البلاد.

وأضاف أنه يجب أن تبدأ المفاوضات التي يقودها الأفغان قريبًا، واصفًا هذه الخطوة بـ"التاريخية والحيوية".

وكان قائد مهمة الدعم الحازم لحلف شمال الأطلسي (ناتو) الجنرال سكوت ميللر قد دعا أمس الثلاثاء، جميع الأطراف إلى الحد من العنف والتحرك نحو تحقيق السلام.

وقال إنه وقت مناسب جدا لجميع الأطراف للنظر في الحد من العنف حتى تتمكن القوات العسكرية من جميع الأطراف من بناء المسارات السياسية نحو السلام.

كما هنأ ميللر الشعب الأفغاني بعيد استقلاله الـ101 وجدد دعمه لقوات الأمن.

وقد أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا جددت فيه التزامها بتحقيق التسوية السياسية في أفغانستان.