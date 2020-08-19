التعليم العالي تنفي تفويض أحد المؤسسات في تلقى طلبات للقبول بجامعات الجلالة والمعلمين والملك سالمان

نفت وزارة التعليم العالى، ما تم تداوله عبر بعض المواقع بشأن تفويض أحد المؤسسات في تلقي طلبات التقديم من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة فى جامعة العلمين الدولية وجامعة الجلالة وجامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة، فى الطور وشرم الشيخ ورأس سدر وإدعائها أنها حلقة الوصل بين الجامعات الأهلية الدولية الجديدة وبين الطلاب.

وقالت الوزارة، إن ما نشرته أحد المؤسسات مدعية أنها حلقة الوصل بين الطلاب وهذه الجامعات الأهلية لا أساس له من الصحة، وأن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يروج لنفسه ويطلق الشائعات على غير الحقيقة.

وحذرت كافة المؤسسات من التلاعب واستغلال اسم الجامعات الأهلية الجديدة لتحقيق مقاصد غير مشروعة والتربح، خاصة أن إنشاء تلك الجامعات لا يهدف إلى الربح، مؤكدة أن كافة المعلومات المتعلقة بالجامعات الأهلية الدولية الجديدة تؤخذ من الموقع الرسمي الذي سيتم إطلاقه لهذه الجامعات.