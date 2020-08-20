يرى هانسي فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ، أن فريقه كان محظوظًا، أمام ليون الفرنسي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «خوزيه ألفالادي»، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت المباراة بفوز بايرن بثلاثة أهداف رد، ليواجه باريس سان جيرمان الأحد المقبل في نهائي البطولة الأغلى في أوروبا.

وقال فليك عقب المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة «ليكيب» الفرنسية: "الفريق استحق بلوغ النهائي لكن كنا محظوظين في الدقائق العشر الأولى من المباراة، ليون فريق رائع وعرضنا للخطر".

وأضاف: "سيرجي جنابري كان غير عادي، هدفه المبكر الرائع أراحنا، أنا متأكد أنه لم يصل بعد إلى أقصى مستوى له".

وعن المباراة أمام باريس تابع: "هجوم ليون ليس أقل قوة من هجوم باريس سان جيرمان، فقدنا الكثير من الكرات وربما لم ندافع جيدًا مثل المعتاد خلال الشوط الأول".

وأتم: "سيتعين علينا تصحيح ذلك، علينا أيضًا أن نستريح ونعيد شحن بطارياتنا للفوز باللقب يوم الأحد".