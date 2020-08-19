الكرملين: قمة «السبع» حول إيران أصبحت غير ممكنة بعد رفض واشنطن لها

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أنه بعد رفض الولايات المتحدة الأمريكية لعقد قمة "السبع" بشأن إيران، فإن هذه القمة أصبحت غير ممكنة.

وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن عقد قمة "السبع" حول إيران بعد رفض الولايات المتحدة الأمريكية لها: "إن رفض واشنطن لا يسمح بعقد القمة، ولكن هذا لا يعني أن الحوار بشأن الموضوع الإيراني مع الدول المعنية قد توقف".

وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية: "أن الحوار حول خطة العمل الشاملة المشتركة واستدامة الاتفاق النووي الإيراني وتسوية الوضع سيستمر بالطبع".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد اقترح مؤخرا عقد قمة للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا وإيران لمناقشة الوضع حول البرنامج النووي الإيراني والوضع في منطقة الخليج.