استمرار التحويلات للكليات المناظرة وغير المناظرة بجامعة بني سويف

صرح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، باستمرار التحويلات لليوم الثاني على التوالي للكليات المناظرة وغير المناظرة للفرق الأعلى، بمكتب التحويلات المركزي التابع للإدارة العامة لشئون التعليم، لمدة شهر اعتبارًا من تاريخ بدء قبول الطلبات أمس.



وأوضح رئيس الجامعة، أنه يشترط لقبول التحويل أن يكون الطالب من أبناء محافظة بني سويف، وأن يكون الطالب ناجحًا ومنقولًا لفرقة أعلى في الكلية المحول منها مع استيفاء الحد الأدنى للكلية التي يرغب في التحويل إليها، مشيرًا إلى أن تحويلات الشهادات المعادلة سوف يكون من خلال الجامعة، ويتم عرضه على المركز الرئيسي للشهادات المعادلة للاعتماد، طبقًا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات.



وأضاف الدكتور أشرف خالد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن التحويل للفرق الأعلى يتم من خلال عمل مقاصة بمعرفة الأقسام العلمية بالكلية مع موافقة عميد الكلية، ثم استكمال الإجراءات بالإدارة العامة لشئون الطلاب.