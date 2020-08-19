استمرار العمل في المرحلة الثانية من مشروع القرى النموذجية بمركز الخارجة

أكد المهندس عادل عمر وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد، أن العمل مستمر في المرحلة الثانية من إنشاء القرى النموذجية بواقع 60 منزل ريفي شمال قرية المنيرة بمركز الخارجة، وذلك بتكلفة 12 مليونا جنيه بالتعاون مع إحدى البنوك.

حيث من المقرر الانتهاء من المشروع وتسليمه خلال 4 أشهر؛ وذلك تمهيدًا لتوزيع المنازل على المواطنين المتقدمين والمقبولين وفقاً للشروط المعلن عنها سابقًا، وسيتم تشكيل لجنة قانونية لمتابعة إجراءات التسليم فور الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتشطيبات النهائية بعدها سيتم توزيع المنازل على المستحقين.

وقال عمر، إنه تم الانتهاء من أعمال فرز أسماء المستحقين والمتقدمين من جانب لجنة مختصة، والمرحلة الأولى جاري الانتهاء من توصيل المرافق والكهرباء وحفر الآبار الزراعية وإنشاء محطات تنقية لخدمة 104 منازل بالمرحلة الأولى من القرى النموذجية والتي تهدف إلى توفير مسكن وفرص عمل للشباب، وإنشاء شبكة ري مطور بالتنقيط لعدد 500 فدانا، بالإضافة إلى تجهيز مسطحات خضراء وملاعب وخطة لفرش عدد 100 منزل ريفي بجانب ربط الآبار بمحطات تنقية المياه.