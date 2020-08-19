دراسة تكشف عدم خطورة الرحلات الجوية وقت الوباء

أفادت نتائج دراسة حديثة بأن رحلة جوية تقل أشخاص مصابين بفيروس كورونا ودون ارتداء الكمامات ولا اتباع التباعد الاجتماعي، لم تحدث حالات عدوى داخل الطائرة، عدا نسبة قليلة للغاية.

وبحسب "فرانس برس"، تابع مستشفى جامعة فرانكفورت الألماني، المسافرين القادمين من منطقة موبوءة في تل أبيب لفرانكفورت، مارس الماضي، بعد العلم بأن الطائرة كانت تقل أشخاصًا مصابين بالمرض قبل ركوبهم الطائرة.

وكشفت الدراسة أن تلك الرحلة استمرت قرابة الـ5 ساعات، ونظرًا لأنها كانت في بدايات الوباء فلم تكن إجراءات لبس الكمامات أو التباعد الاجتماعي متبعة حينها.

وأضافت أن الطائرة أقلت 102 شخص منهم 24 سائحًا كانوا مقيمين في فندق موبوء في تل أبيب، حيث تبين إصابة 14 منهم بالوباء جراء إقامتهم في الفندق.

وتابع الفريق البحثي من الجامعة نحو 60 شخصًا كانوا على متن الرحلة بعد شهر من وصولهم ألمانيا، للتثبت من إمكانية انتقال العدوى إليهم من المصابين على متن الطائرة.

وبعد الفحص لم يتأكد سوى إصابة شخصين فقط بالعدوى، ويجمع معظم الخبراء حول العالم بأن نطاق العدوى على متن الطائرات يقع في مساحة الصفين من الخلف والصفين من أمام الشخص المصاب.

ومن بين الحالات التي تابعتها الدراسة شخصًا كان يجلس بالصف الأمامي مباشرة لشخصين مصابين، وأجرى حوارًا طويلًا معهما خلال الرحلة دون أن يصاب بالعدوى.