قالت الدكتورة لميس جابر عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن بعض الاستجوابات التي يقدمها أعضاء البرلمان للوزراء، تتم بدون دراسات كافية.

وعن امتناع الوزراء عن الحضور، قالت خلال حوارها، مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON": "أتخيل أنهم غير مقتنعين بجدية الاستجوابات داخل المجلس"، مؤكدة أن الانتخابات "حرفة وصنعة"، والنواب المتميزون "يتعدوا على الصوابع".

وأشارت إلى أنه يوجد كثيرون من أصحاب الأداء الجيد، مستطردة: "أتمنى نواب مهمومين بالوطن أكثر من ذلك فى المجلس المقبل، ويكون عندهم هم وطنى بصدق، وأكثر جراءة تجاه الحكومة، وميهدوش اللعب ضد الحكومة".