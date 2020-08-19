محافظ الشرقية: لن أسمح بالاستيلاء على المال العام بمجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية

ترأس الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماع اللجنة المشكلة للمرور على مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية؛ لمتابعة موقف تحصيل الإيرادات والغرامات وإزالة المخالفات بكافة أنواعها من إشغالات وإعلانات غير مرخصة، وذلك لتعظيم الموارد والحفاظ على المال العام وتطبيق القانون.

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على أعضاء اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية من حجز إداري أو غلق للمحال التجارية غير الملتزم أصحابها بسداد قيمة المتحصلات المقرره عليهم طبقًا للقانون واللوائح المنظمة لذلك، مؤكدًا على ضرورة التأكد من الفحص الدقيق لحالة المحال ومراجعة الترخيص الممنوح لها، وكذلك السجلات المدون بها سداد قيمة المتأخرات.

ووجه المحافظ، بتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالديوان العام لمتابعة أعمال اللجنة وأعمال الإدارات الهندسية والإشغالات والإعلانات بكل مركز ومدينة وحي، وإعداد تقرير للعرض واتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة حيال المقصرين في آداء عملهم، مؤكدًا أنه لن يقبل بإهدار المال العام أو تقديم تسهيلات من شأنها أن تضيع حقوق المحافظة.

كان محافظ الشرقية، أصدر القرار رقم 7400 لسنة 2020، بتشكيل لجنة منوط بها المرور على كافة مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية؛ لمتابعة كل مجلس مدينة، وذلك للتأكد من قيام كل مجلس مدينة بتحصيل الإيرادات المنوط به تحصيلها، والتأكد من التوجيه المحاسبي الصحيح لتوريدها على البند المخصص سواء موازنة عامة أوخدمات، وتفعيل وتنفيذ كافة القوانين واللوائح والقرارات الصادرة بشأن الرسوم المقررة قانونًا، والغرامات والإشغالات وتكاليف إزالة المخالفات بكافة أنواعها.