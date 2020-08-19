فرنسا تسجل 3776 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، رقماً قياسياً جديداً في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد ظهور 3776 حالة إضافية.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في فرنسا ارتفع ليصل إلى 225 ألف ، مضيفة أنه في الوقت الذي تشير فيه البيانات الحديثة في فرنسا إلى اتجاه متناقص للمصابين في المستشفيات ووحدات العناية المركزة، فإن "البر الرئيسي الفرنسي" لا يزال يشهد ارتفاعاً.

يُشار إلى فرنسا شهدت ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات قبل إنهاء الإغلاق في مايو الماضي.