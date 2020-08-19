الحزب الديمقراطي الأمريكي يعتزم ترشيح بايدن رسميا للانتخابات في ثاني أيام مؤتمره

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يعتزم الحزب الديمقراطي الأمريكي ترشيح جو بايدن رسميا لمواجهة الرئيس دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر في اليوم الثاني من مؤتمره اليوم الثلاثاء.

وسيدلي المندوبون في جميع أنحاء البلاد بأصواتهم عن بعد، كإجراء وقائي صحي، خلال الفعالية التي سيستمر معظمها أربعة أيام عبر الإنترنت.

ومن المقرر أن يلقي بايدن خطاب قبول ترشيحه من ولاية ديلاوير بعد غد الخميس.

ويهدف الحزب اليوم الثلاثاء إلى تسليط الضوء على دعم الشخصيات السياسية ذات الوزن الثقيل لبايدن /77 عاما/ بما في ذلك الرئيس السابق بيل كلينتون وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ووزير الخارجية الأسبق جون كيري.

ومن المقرر أن تلقي جيل بايدن، زوجة نائب الرئيس السابق التي تعد ضمن مستشاريه المقربين، الخطاب الرئيسي في الأمسية، الذي يحمل عنوان "مسائل القيادة".

وانتقد كيري قيادة ترامب في كلمة موجزة قبل خطابه في المؤتمر، قائلا إن "عيوبه" فيما يتعلق بالصدق والعلاقات في العالم وأجندة السياسة الخارجية والمعرفة، تعني أن الولايات المتحدة "ليست زعيمة العالم الحر".

وقالت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما في خطاب رئيسي إن "الفوضى والانقسام والافتقار التام والمطلق للتعاطف" هى عنوان الإدارة الحالية وسط ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا وارتفاع معدلات البطالة والاحتجاجات ضد الظلم العنصري.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السابق باراك أوباما غدا الأربعاء كلمة، في نفس الليلة التي تستعد فيها كامالا هاريس لدخول التاريخ كأول امرأة سوداء تقبل ترشيح حزب كبير لمنصب نائب الرئيس.

ومن المقرر أن يبدأ مؤتمر الحزب الجمهوري في 24 أغسطس.