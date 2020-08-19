حبيش: سلاح «حزب الله» أكبر إشكالية تواجه لبنان ومعالجتها أول خطوة نحو الإصلاح

أكد عضو كتلة المستقبل النيابية، هادي حبيش، أن سلاح حزب الله أكبر إشكالية تواجه لبنان، لافتًا إلى أن الحزب منذ 2005 خاض معارك كبيرة أدت لاستشهاد العديد من قادته السياسيين وارتوت أرضه بدمائهم وكانت النتيجة أنه لم يُنزع السلاح من حزب الله.

وأوضح حبيش خلال استضافته في برنامج «حديث بيروت»، المذاع عبر فضائية «الغد»، مساء الثلاثاء، أن معركة سلاح حزب الله كانت حاضرة في معظم المشاهد وتم الحديث عنها في مجلس النواب اللبناني، غير أن نواب حزب الله في البرلمان يكون لهم رأي آخر.

وقال إن إشكالية السلاح هي قضية معالجتها صعبة ولن تقوم دولة ويوجد سلاح خارج نطاق الدولة، ولن تحل بالخطابات لاسيما أنه لا يوجد موقف واضح من قبل القادة اللبنانيين، متابعًا: «إذا كانت الاستقالة هي الحل نستقيل من الصباح».

وأشار إلى أن قضية سلاح حزب الله مرتبطة بقضية إقليمية وصراع أمريكي إيراني، متابعا: «موقفنا من سلاح حزب الله واضح ونطالب المجتمع بالمساعدة في حله، وحله مع إيران».

وتساءل «هل الجيش اللبناني بتركيبته الطائفية الآن يستطيع الفوز بمعركة مع حزب الله، مستدركًا: «الحرب الأهلية أحدثت انقساما بالجيش».

وطالب بتسليم سليم عياش بعد إدانته في اغتيال الحريري، مشيرًا إلى أن الحكم تم غيابيًا ولا يوجد شخص موقوف في القضية، غير أنه غير واثق من تسليم حزب الله للميدان.

