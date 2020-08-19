قررت شركة مايكروسوفت العالمية إنهاء دعمها لمتصفح الانترنت الشهير «إكسبلورر» في جميع تطبيقاتها وخدماتها؛ فمع يوم 17 أغسطس عام 2021 سيدل الستار وتنتهي مسيرة المتصفح الذي كان رائدا بعد ربع قرن من انطلاقه.

المتصفح الذي ظهر للمرة الأولى عام 1995، كان الأكثر استخدامًا بعد إصداره، إلا أن ظهور عدد من المنافسين مثل العملاق جوجل كروم الذي يسيطر على 71% من المتصفحين، وفاير فوكس، وهذا ما جعل نسبة استخدام المتصفح التابع لمايكروسوفت تهبط من 50%، إلى 4% فقط في أعوامه الأخيرة، خاصة مع عدم قدرته على مسايرة التطويرات ومزايا المتصفحات الأخرى.

وجاء قرار إيقاف الدعم من قبل الشركة الأم "مايكروسوفت" بعد محاولات عديدة لتطوير المتصفح التابع لها عن طريق إصدار 11 نسخة جديدة، إلا أن تميز الشركات المنافسة حال أمام أي محاولة للنهوض بإنترنت إكسبلورر.

وفي هذا التقرير تستعرض الشروق أبرز مراحل مسيرة إنترنت إكسبلورر منذ انطلاقه وحتى التوقف النهائي..

- 1995- الانطلاق بنجاح

جاءت انطلاقة المتصفح التاريخي إنترنت إكسبلورر عن طريق المركز الأمريكي لتطبيقات الحوسبة الفائقة والذي أسس لتطوير وبناء بنية تحتية شبكية على امتداد الولايات المتحدة بهدف تطوير العلوم والهندسة والذي انتج المتصفح موزايك عام 1992 بالتعاون مع شركة سبايقلاس الأمريكية.

وفي عام 1995 قررت مايكروسوفت دخول عالم المتصفحات فعقدت صفقة بينها وبين سبايقلاس للحصول على تكنولوجيا موزايك وجعله أساس لإكسبلورر، ودفعت من أجل ذلك 2 مليون دولار أمريكي، وعدلته، وسمته إنترنت إكسبلورر.

وهكذا بدأت مايكروسوفت الإصدار الأول للمتصفح الخاص بها "إنترنت إكسبلورر" 1,0 في أغسطس عام 1995.

وفي العامين التاليين قامت مايكروسوفت بتطوير المتصفح الخاص بها ليناسب عدد من أنظمة التشغير ويندوز، وماك (الخاص بشركة أبل) لتجني الشركة الأم أرباحا كبيرة في الأعوام الأولى من الانطلاق.

- انطلاق أول المنافسين

أطلق الإصدار الأول من المتصفح أوبرا عام 1996 وكانت من أوائل الشركات التي حاولت أن تجد لنفسها موطئ قدم في سوق المتصفحات.

وبالرغم من أنها لم تنجح في كسب سوى 2 % من إجمالي السوق في ذلك الوقت إلا أنه تفوق على جميع المتصفحات الأخرى من حيث عدد الاستخدام في دول مثل روسيا وأوكرانيا .

- سلسلة من التميز تتبعها أولى الأزمات

توالت التحديثات الجديدة من إكسبلورر لتشمل 4.0 والذي صدر في سبتمبر 1997، حيث عمل على إصدار تجريبي من ويندوز 98 وتم تعديله للتكامل بشكل أكبر مع الويندوز بالإضافة إلى تزويده ببعض الخصائص مثل إمكانية عرض محتوى شبكة الويب العالمية على سطح المكتب نفسه وتم تحديثه تلقائيًا مع تغيير المحتوى.

وفي مارس عام 1999 صدر إكسبلورر 5,0 والذي تميز بأنه أكثر أمانا من سابقيه بالإضافة إلى زيادة الإمكانيات والخدمات للمتصفح.

إلا أن وزارة العدل و20 ولاية أمريكية اتهمت شركة مايكروسوفت بالاحتكار غير القانوني حيث تم إدانة الشركة الأم من قبل المحكمة، إلا أن وزارة العدل وافقت على اتفاقية تسوية مع الشركة الأم اعتبارًا من عام 2004.

- أزمات ومشاكل أمنية

استمر عمل الميزات الجديدة في عام 2003 خلال تطوير ويندوز فيزتا، حيث تم إصدار معاينة في مؤتمر المطورين المحترفين في أكتوبر 2003 والذي تضمن تحديث إكسبلورر 6.05.

تضمنت الميزات الجديدة التي لاحظها المراجعون حظر النوافذ المخترقة وأداة لمسح سجل وتاريخ التصفح.

أما عن مدير التنزيل "مخصص لتنزيل الملفات من الإنترنت وتخزينها" فقد تم إهماله في النهاية.

وفي 19 ديسمبر 2005 ، أعلنت شركة مايكروسوفت أنها لن تدعم إكسبلورر لنظام التشغيل ماك، وأوصت باستخدام المتصفح الخاص بهم "سفاري" والذي أصدرته شركة أبل في 7 من يناير 2003.

- السباق يشتعل بين المنافسين

في أثناء محاولة مايكروسوفت بتطوير المتصفح الخاص بها ظهر العديد من المنافسين على الساحة إلا أنهم لم يشكلوا الضرر الكبير على إكسبلورر.

ففي عام 2002 بدأ الإصدار التجريبي لفايرفوكس الذي أصبح منافسا لإكسبلورر بدءا من عام 2005 باعتراف من شركة مايكرسوفت.

وفي عام 2003 خرج متصفح شركة أبل لنظام التشغيل "ماك" والذي اقتطع جزء من جمهور الشركة وهم مستخدمي أجهزة أبل.

أما في عام 2009 خرج عملاق التصفح جوجل كروم والذي يتميز بواجهة بسيطة وسرعة في الاستجابة إضافة إلى تعزيز مستوى الأمان فيه، ليصبح جوجل كروم المسيطر الأول على مستخدمي الويب في جميع أنحاء العالم.

واستمرت مايكروسوفت في تلك الفترة بإصدار العديد من تحديثاتها حتى وصل في عام 2010 إلى إصدار اكسبلورر 9,0.

- إطلاق رصاصة الرحمة على إكسبلورر

مع إنطلاق ويندوز 10 من شركة مايكروسوفت أصدرت الشركة متصفح مايكروسوفت إيدج بديلا لإكسبلورر لمحاولة العودة إلى الصدارة ما تفهمه بعض المبرمجين أنه الموت الحتمي لإكسبلورر.

ولكن استمر إكسبلورر 11 في العمل على أنظمة ويندوز حتى بعد ظهور مايكروسوفت إيدج.

حل مايكروسوفت إيدج، الذي تم الكشف عنه رسميًا في 21 يناير 2015 ، محل إكسبلورر باعتباره المتصفح الافتراضي على نظام التشغيل ويندوز 10.

ووفقًا لمايكروسوفت، توقف تطوير الميزات الجديدة لبرنامج إكسبلورر، ومع ذلك، استمرت الشركة بصيانتها كجزء من سياسة الدعم لإصدارات ويندوز.

في 1 يونيو 2020، أزال أرشيف الإنترنت أحدث إصدار من إكسبلورر من قائمة المتصفحات المدعومة، مشيرًا إلى بنيته التحتية القديمة التي تجعل من الصعب العمل معها.

وفي 19 من أغسطس 2020 أعلنت الشركة الأم إنهاء دعمها نهائيا لمتصفح الانترنت الشهير إكسبلورر في جميع تطبيقاتها وخدماتها.