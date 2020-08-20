متحدث الحكومة: افتتاح 5 ملاعب رياضية بالعلمين

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن النشاط الرياضي بمدينة العملين الجديدة، بدأ من أمام مقر المجلس بنشاط ركوب الدراجات، وامتد على مسافة كيلومتر ونصف.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن مدبولي استقل الأتوبيس ثم توجه إلى المنطقة التي تقام بها الأنشطة الرياضية بعد ذلك.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء افتتح 5 ملاعب تقام عليها أنشطة رياضية وألعاب مختلفة بالعلمين، فضلًا عن أنه أطلق شعلة بطولة الجمهورية رقم 53، قائلًا إنه تم بعد ذلك إجراء النشاط الرياضي المصغر بمشاركة الوزراء.

وأوضح متحدث الحكومة أن عدة فرق من الوزراء شاركوا بالأنشطة، متابعًا: «تم التقسيم إلى فريقين لعبوا كرة القدم وكرة الطائرة، ورئيس الوزراء جاب أول جول في ماتش كرة القدم، بالرغم من أنه لاعب كرة يد».

وأشار إلى أن فريق «مدبولي» ضم الدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

وشهدت مدينة العلمين الجديدة، اليوم الأربعاء، انطلاق ماراثون سباق بالدراجات الهوائية بحضور وزراء الحكومة.

وأطلق إشارة البدء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وظهر وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، مرتديًا الزي الرياضي ومستقلًا دراجته الهوائية ويظهر في الخلفية مسلة لعلمين ومقر رئاسة الجمهورية.

ويعتبر ذلك الماراثون إحدى الفعاليات الترويجية الدعائية للمدينة الجديدة وأبرز معالمها، ومنها المسلة التي تم نقلها إليها منذ عدة أشهر من القاهرة.