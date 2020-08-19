الجريدة الرسمية تنشر نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ ودوائر الإعادة

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نتائج انتخابات مجلس الشيوخ عن الجولة الأولى بنظامي الفردي والقوائم.



ونص القرار على إجراء جولة إعادة للنظام الفردي بمحافظات القليوبية والمنوفية وكفر الشيخ والجيزة وبني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية ومطروح، وذلك يومي الأحد والاثنين ٦ و٧ سبتمبر المقبل خارج مصر، ويومي الثلاثاء والأربعاء ٨ و٩ من الشهر ذاته داخل البلاد.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد عقدت ظهر اليوم مؤتمراً صحفياً عالمياً بمبنى ماسبيرو أعلنت خلاله نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، والتي أجريت خارج مصر يومي ٩ و١٠ أغسطس الجاري، وداخل مصر يومي ١١ و١٢ من الشهر ذاته.