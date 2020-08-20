السجن لمدة عام لـ9 محتجزين تجمهروا وأصابوا فرد أمن بقسم شرطة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد النبي عبد المطلب، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 9 أشخاص، بالسجن لمدة عامًا واحدًا؛ لاتهامهم باستعراض القوة ضد قوات الشرطة، وإصابة فرد أمن، وذلك في القضية رقم 15203 لسنة 2019 جنايات محرم بك.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، حول قيام كل من: "م.إ.ر"، و"أ.ف.م"، و"ت.ع.ع"، و"و.ن.ع"، و"ح.ن.إ"، و"ح.م.أ"، و"س.ح.ال"، و"م.إ.د"، و"إ.ا.إ"، بالتجمهر واستعراض القوة ضد أفراد القسم.

وجاء بالتحقيقات أنه حال تواجد القوة الأمنية بديوان القسم؛ لمباشرة عملها، وعقب إعداد مأمورية لعرض المتهمين على نيابة محرم بك في القضية رقم 13270 لسنة 2019 جنح محرم بك؛ لتجديد حبسهم؛ رفضوا وضع القيود الحديدية بأيديهم، واشتبكوا معهم وتعدوا عليهم بالقول، ونتج عن ذلك حدوث تلفيات بزجاج غرفة النوبتجية.

وبتحرير محضر بالواقعة وعرضها على النيابة، قررت حبسهم على ذمة التحقيقات إلى أن تم إحالتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: سمير عبد السميع سند، وجورج راشد متري، وأمانة سر إيهاب بديع.