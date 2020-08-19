صحيفة فرنسية ترصد تاريخ الانقلابات والعمليات العسكرية في مالي

غداة انقلاب عسكري في مالي، أسفر عن استقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، رصدت صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية، تاريخ الانقلابات في الدولة التي تعد من أكثر بلدان العالم فقرًا، منوهة إلى معاناة مالي من الصراعات الطائفية والإرهاب، فضلًا عن أنها ساحة للعمليات العسكرية الدولية لمكافحة الإرهاب.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن مالي واحدة من أفقر البلدان في العالم، يتألف سكانها البالغ عددهم 20 مليون نسمة من حوالي 20 طائفة عرقية، يصطدم بعضها في صراعات طائفية، ويؤثر الفقر المدقع على أكثر من 40% من سكانها.

وأشارت إلى أن مالي، الدولة الحبيسة، تواجه هجمات إرهابية فضلًا عن اشتباكات بين الطوائف منذ سنوات، وفي آخر فصول تلك الاضطرابات، جاءت الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا بانقلاب عسكري.

واستعرضت الصحيفة تاريخ الانقلابات في مالي، التي كان أولها الانقلاب العسكري الذي قاده موسى تراوري ضد الرئيس موديبو كيتا عام 1968، ثم الإطاحة بتراوري عبر انقلاب وقع عام 1991، وتولى الحكم الرئيس ألفا عمر كوناري عام 1992، ليصبح أول رئيس منتخب ديمقراطيًا واستمر في السلطة 10 أعوام، ليتسلم بعده إبراهيم أبو بكر كيتا مقاليد الحكم.

ووفقاً لـ"ويست فرانس"، فمنذ يونيو الماضي صعد تحالف متنوع من المعارضين والزعماء الدينيين وأعضاء المجتمع المدني من المظاهرات للمطالبة برحيل الرئيس كيتا، المتهم بسوء الإدارة.

ووقعت مالي، أسيرة للعمليات العسكرية الخارجية، ففي عام 2012 وقع شمال مالي تحت سيطرة الجماعات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة، والتي ارتكبت العديد من الانتهاكات، ثم تم طرد الإرهابيين جزئيًا من خلال عملية "سرفال" التي أطلقتها فرنسا في عام 2013، واستبدلت في عام 2014 بعملية "برخان" لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

وقالت الصحيفة إن مهمة "مينوسما" التابعة للأمم المتحدة تعمل أيضًا في مالي منذ عام 2013، كما انضمت لجهود مكافحة الإرهاب في عام 2017 القوة المناهضة للإرهابيين في منطقة الساحل "جي 5" والتي تشمل إلى جانب مالي كلًا من موريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.

ونوهت بتكثيف الجيش الفرنسي ودول الساحل الخمس أنشطتهم لمكافحة الإرهاب وفي الأشهر الأخيرة، لا سيما في ما يسمى بمنطقة "الحدود الثلاثة" بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، مشيرة إلى أنه في إطار تلك الجهود تمكنت فرنسا من القضاء على عشرات الإرهابيين، من بينهم أمير تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الجزائري عبد المالك دروكدال.

لكن على الرغم من التدخلات الأجنبية، استمر العنف الإرهابي وانتشر إلى وسط مالي وإلى البلدان المجاورة، وفقا لـ"ويست فرانس"، التي أشارت تحديدًا إلى ظهور جماعة إرهابية تابعة للقاعدة، بقيادة الداعية أمادو كوفا، شنت هجمات وأعمال الانتقامية استهدفت طائفة الفولاني، وخاصة الرعاة، وقبائل الدوجون والبامبار، الذين يمارسون الزراعة بشكل أساسي.