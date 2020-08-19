رئيس الصين: عملية السلام والمصالحة الحالية في أفغانستان تواجه فرصة تاريخية

أكد الرئيس الصيني "شي جين بينج"، اليوم الأربعاء، أن عملية السلام والمصالحة الحالية في أفغانستان تواجه فرصة تاريخية.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها الرئيس الصيني إلى رئيس أفغانستان محمد أشرف غني، بمناسبة الذكرى الـ101 لاستقلال جمهورية أفغانستان.

وأعرب بينج عن ثقته بأنه بقيادة الرئيس غني، سيتغلب الشعب الأفغاني على الصعوبات والتحديات ويحقق السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في البلاد في وقت مبكر، مشيرًا إلى أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين قبل 65 عامًا، تحترم الصين وأفغانستان دائمًا بشكل متبادل وتساعد كل منهما الأخرى.

كما أكد بينج أهمية العمل مع الرئيس الأفغاني لدفع شراكة التعاون الاستراتيجية بين البلدين إلى الأمام.