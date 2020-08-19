ليونينج ينتزع صدارة المجموعة الأولى بالدوري الصيني مؤقتا

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انتزع شاندونج ليونينج صدارة المجموعة الأولى بالدوري الصيني لكرة القدم بفوزه الثمين 2/1 على هينان جياني اليوم الأربعاء بفضل الهدف الذي سجله اللاعب البلجيكي مروان فيلايني في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ورفع شاندونج ليونينج رصيده إلى 13 نقطة ليقفز إلى صدارة المجموعة مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام قوانجتشو إيفرجراند الذي خاض خمس مباريات فقط حتى الآن.

وتغلب ليونينج على جياني ليكون الفوز الثالث على التوالي للفريق فيما مني جياني بالهزيمة الثانية على التوالي وتجمد رصيده عند خمس نقاط في المركز الخامس بالمجموعة.

وبادر ليونينج بالتسجيل عن طريق مويزس ليما في الدقيقة 13 وتعادل هنريكي دورادو لفريق جياني في الدقيقة 26 لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وفي الشوط الثاني، ظل التعادل قائما بين الفريقين حتى شهدت الدقيقة 83 هدف الفوز لفريق ليونينج عن طريق ضربة جزاء سجلها فيلايني.