نقيب مهندسي بالإسكندرية: قانون التصالح مكسب للمواطن

قال الدكتور هشام سعودى، نقيب المهندسين ورئيس اللجنة المركزية لقانون التصالح، إن قانون التصالح أصبح حاليًا حديث الساعة والدولة تريد تنظيم العمران والانشاءات، وبدأت أولا بالإيقاف ثم معالجة التراكم والمخالفات، وذلك بسبب حالة التسيب التي حدثت خلال سنوات عديدة ماضية والدولة قادرة على ايقاف المخالفات بصورة جدية، وذلك للحفاظ على الثروة العقارية وسلامة الارواح من خلال تقارير السلامة الإنشائية التي تعد من خلال المهندسين الإستشارين.

وأضاف خلال كلمته أمس الثلاثاء من خلال لقاء نظمته نقابى المهندسين بالإسكندرية، أن كافة المختصين فى الدولة كانوا أكثر رحمة بإدخال المرافق للوحدات السكنية المخالفة، وذلك لابعاد اجتماعية وسياسية وحق ساكنيها في أن يتمتعوا بحياة كريمة فى المنشآت.

وأكد رئيس اللجنة و نقيب المهندسين، أن التقدم لملف التصالح، هو حماية إنشائية للعقار، وذلك بعد تقديم تقارير السلامة الإنشائية للوقوف على حالتها.

وأوضح :أن قانون التصالح في صالح المواطن ومكسب له، فهو يؤمن الملكية وسلامتها، موضحًا أن النقابة عقدت أكثر من لقاء، وكان آخرها مع اللجنة المحلية فى البرلمان وتم إصدار عدد من التوصيات، بالإضافة إلى التقرير النهائى من لجنة الإدارة المحلية.

من جانبه قال المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة مديرية الإسكان والمرافق بالإسكندرية، أنه بمجرد تقدم المواطن للمركز النموذجى للتصالح، فهو يثبت حسن النية ويتم وقف الإجراءات القانونية مؤقتًا تجاه الوحدة السكنية لحين العرض على لجنة البت فى المصالحة التي تصدر قرار بالموافقة عليها أم لا.

وعن خطوات التقدم للمصالحة قال حسين، على المواطن التقدم إلى الجهة الإدارية وهو المركز النموذجى للخدمات بالبطاقة الشخصية، ويتم دفع رسوم الفحص ودفع رسوم جدية ثم التوجه اللجنة الفنية فى الحى وتقديم المستندات التي نص عليها القانون والحصول على نموذج 3، وبذلك يتوقف كافة الإجراءات القانونية ضد المبنى المخالف.