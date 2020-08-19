قالت ميشال تويني ابنة الشهيد النائب جبران تويني، إنها كانت تتمنى أن يكون الحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، من محكمة لبنانية وليست دولية.

وأوضحت في تصريحات لبرنامج «حديث بيروت» المذاع عبر فضائية «الغد»، مساء الثلاثاء، أنه لأول مرة في لبنان، يكون لدينا متهم في قضية اغتيال، ولكن الأمل الحالي هو أن يتم تسليم المتهم سليم عياش للجهات المختصة.

وأشارت إلى أن كفاءة وجراءة الضابط وسام عيد التي دفع ثمنها، هي التي أوصلت المحكمة لهذه النتيجة.

وتحدثت عن أمنياتها بالتحقيق بعد ذلك عبر القضاء اللبناني في مثل هذه القضايا، لافتة إلى أن لبنان بها قضاة مهمون ولكن المشكلة في القرار السياسي الذي يحاصر الدولة.

وكان زعيم تيار المستقبل اللبناني سعد الحريري أكد قبوله الحكم، لافتًا إلى الجميع عرف الحقيقة ومرتكبي الجريمة ومن يقف وراءهم.

