قائد حرس المنشآت النفطية الليبية: المشير حفتر لا يمانع فى إعادة فتح الموانئ النفطية

أعلن آمر حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة اللواء ناجي المغربي، أنه لا مانع من إعادة فتح الموانئ والمنشآت النفطية، بناء على قرار قائد قوات القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، بعد الاجتماع مع عضو مجلس الإدارة لمؤسسة النفط، جاد الله العوكلي، ورئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط، محمد بن شتوان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم عن المغربى قوله إن القرار الخاص بعدم الممانعة فى إعادة فتح الموانئ جاء بناء على أوامر من جانب المشير خليفه حفتر.

وقال المغربي، في بيان بثه اليوم، إنه تحقيقا لرفع المعاناة عن المواطن بشتى نواحي الحياة والحفاظ على البنية التحتية والحفاظ على المنشآت النفطية القائمة من معدات التنقيب وغيرها، "لا مانع من فتح الموانئ النفطية للتصرف في النفط والنفط الخام المخزن، لإتاحة الفرصة لتوفير الغاز المطلوب لتشغيل الكهرباء والتشغيل لرفع المعاناة عن المواطن".

واجتمع المشير خليفة حفتر أمس الأول الأحد مع العوكلي، وبن شتوان، في مدينة بنغازي، وبحث اللقاء عدة نقاط تخص القطاع النفطي، ومن ضمنها دور القطاع وقدرته على توفير أولويات المواطن من المحروقات بما يُمكّن من تغطية احتياجات الشبكة الكهربائية.

وجاء في نص البيان أن الفتح يأتي تحقيقا لرفع المعاناة عن المواطن بشتى نواحي الحياة، و"الحفاظ على البنية بمناطق الإنتاج والتصدير، والمحافظة على المنشآت النفطية القائمة من خزانات وأنابيب النفط والغاز ومعدات التنقيب وغيرها، بتلك المناطق، ونظرا لاستمرار تراكم المكثفات المصاحبة للغاز التي تؤدي إلى تجاوز القدرة التخزينية، ما يتسبب في عدم توفير كميات الغاز المطلوبة للشركة العامة للكهرباء، فلا مانع من فتح الموانئ النفطية للتصرف في النفط والنفط الخام المخزن لإتاحة الفرصة لتوفير الغاز المطلوب للتشغيل، لرفع المعاناة عن كاهل المواطن، والمحافظة على البنية التحتية للموانئ وكذلك المعدات والمنشآت القائمة".

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط يوم السبت وصول مجموع خسائر الفرص البيعية نتيجة الإقفالات النفطية إلى 8 مليارات و368 مليون دولار، منذ اليوم للإغلاق في منذ 18 يناير الماضي، حتى 15 أغسطس الجاري.